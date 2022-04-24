Военнослужащие ВДВ спасли брошенного товарищами тяжелораненого офицера ВСУ

Мужчину оставили умирать. Проснувшись, он увидел, как "какой-то парень" перетягивает ему ногу жгутом.

Российские военнослужащие и врачи спасли жизнь раненому офицеру украинской армии, сообщает Министерство обороны РФ. Военнослужащие российских ВДВ 20 апреля обнаружили старшего лейтенанта ВСУ Игоря Оленчука. Мужчина был сильно ранен в правую ногу. Как выяснилось, он получил повреждения три дня назад и был оставлен боевыми товарищами умирать на поле боя.

"Я потерял сознание, а когда пришёл в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне "держись" и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла Российская армия", — рассказал Оленчук.

Сначала мужчину привели в чувство, оказав первую помощь и подержав на капельницах. В полевом госпитале выяснилось, что у него гангрена ноги, которую пришлось прооперировать: российские врачи потратили на это 3,5 часа. Медперсонал и военные отнеслись к нему гуманно, признался офицер.

"Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала", — сообщил Оленчук.

Мужчине дали возможность созвониться с 15-летним сыном, чтобы рассказать, что всё в порядке и что военный ВСУ находится в безопасности у российской стороны.