На Украине ликвидирован датский наёмник
Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.
В Незалежной ликвидировали датского наёмника, передаёт Jyllands-Posten со ссылкой на украинское посольство. Отмечается, что, по всей вероятности, 25-летний мужчина приехал в страну в марте.
Где именно был ликвидирован наёмник, неизвестно. Его родственники уже связались с украинским посольством, чтобы договориться о транспортировке тела погибшего на родину. Однако организацию этого вопроса придётся взять на себя Копенгагену.
Ранее Захарова сообщила, что на Украине воюет около семи тысяч иностранных наёмников, прибывших из 63 стран. В МИД РФ уточнили, что среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.
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