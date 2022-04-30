На Украине ликвидирован датский наёмник

Его родственники уже связались с украинским посольством. Транспортировку тела на родину возьмёт на себя Копенгаген.

В Незалежной ликвидировали датского наёмника, передаёт Jyllands-Posten со ссылкой на украинское посольство. Отмечается, что, по всей вероятности, 25-летний мужчина приехал в страну в марте.

Где именно был ликвидирован наёмник, неизвестно. Его родственники уже связались с украинским посольством, чтобы договориться о транспортировке тела погибшего на родину. Однако организацию этого вопроса придётся взять на себя Копенгагену.