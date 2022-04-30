Лавров заявил, что спецоперация РФ на Украине помогает освободить мир от гнёта Запада

По его словам, сейчас речь идёт не о холодной войне, а о настойчивом стремлении Вашингтона навязать другим странам американоцентричную модель мироустройства.

Россия, проводя спецоперацию на Украине, вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнёта Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью агентству Синьхуа он также подчеркнул, что потуги Запада препятствовать естественному ходу истории, решать свои проблемы за счёт других обречены, так как сегодня мир имеет несколько центров принятия решений, он многополярен.

Лавров отметил, что в последнее время страны Азии, Африки и Латинской Америки активно развиваются. У них появляется реальная свобода выбора, в том числе в вопросе путей развития и участия в интеграционных проектах. По словам министра, в современном мире речь идёт не о холодной войне, а о "настойчивом стремлении Вашингтона и его сателлитов, возомнивших себя вершителями судеб человечества, навязать американоцентричную модель мироустройства". Тех, кто во внешней и внутренней политике действует самостоятельно, Запад, по словам министра, пытается подавить самыми грубыми методами. Причём это происходит не только с Россией.

"Мы видим, как навязывается "блоковое мышление" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В духе архаичной "доктрины Монро" США стремятся диктовать, как и по каким стандартам жить Латинской Америке. В этом русле и непрекращающееся давление на Белоруссию. Данный список может быть продолжен", — добавил Лавров.