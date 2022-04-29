Политолог Маркелов заявил, что Запад выставляет Украину жертвой, а Польшу держит за идиота

Страны-лидеры в европейской семье видят в зависимых от них государствах исполнителей, поэтому сознательно подталкивают их к определённым действиям, уверен эксперт.

Запад активно навязывает Украине роль страдалицы и жертвы, что постоянно подпитывается мифами и фейками. Это развязывает Киеву руки, ведь позиция угнетаемого позволяет делать всё. Об этом телеканалу "360" рассказал политический советник Сергей Маркелов.

"Нужно ежедневно упаковывать ту мифологию, которую они [страны Запада. — Прим. Лайфа] себе придумали, в виде того, что Россия такая, а Украина — страдалица, жертва и так далее. Страдальцу и жертве можно делать всё что угодно. Это можно называть ответными мерами, можно пренебрегать объективными фактами, можно перепутывать всё, но главное — сохранить вот эти роли, которые Запад придумал себе в этом конфликте", — поделился эксперт.

А вот Польша и подобные зависимые страны в Евросоюзе рассматриваются Западом как "политические, экономические, военные торпеды". Их посылают на какие-то конфликты, чтобы получить выгоду чужими руками, добавил аналитик. По сути, такие государства оказываются в статусе "политических идиотов", которых "старшие товарищи" подбадривают и подталкивают к нужным действиям.

"Польша начинает говорить: "Подождите, так у нас там тоже было, когда под Украину всё оттяпали. Мы-то тоже готовы западные кусочки все забрать". Те же словаки и венгры понимают, что там есть куски, которые можно забрать. У них тоже проявляются аппетиты, и это, конечно же, подстёгивается старшим братом, который из-за спины машет и говорит: "Да, да, да, давайте", — уточнил Маркелов.

Эти страны уверены: "старший брат" всё предусмотрел и "по ложке каши всем хватит". Украина вообще пребывает в гипнозе, сказал политолог. Если разобрать детально ту помощь, которая оказывается Киеву Европой, то выяснится, что жертвовать в ответ Незалежной приходится гораздо большим.