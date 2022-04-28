Как США и Польша собрались разделить Украину Главный вопрос, где пройдёт линия разделения Незалежной — по Киеву или Днепру, может быть решён в течение одного-двух месяцев. Это зависит от нескольких военных факторов. 95634 95634 Обложка © Getty Images / Getty Images Poland / Karol Serewis

Польша готовится занять западные регионы Украины без официального мандата НАТО для защиты граждан этих территорий от "российской агрессии". Речь идёт о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. Если Варшава будет действовать в коалиции с Бухарестом и Будапештом, то под протекторатом Запада окажется ещё и Черновицкая область, а также Закарпатье.

Если несколько столетий назад европейские державы проводили раздел Речи Посполитой, то сейчас такой же процесс может запустить в Незалежной Варшава, которая обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" Польши с Западной Украиной. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Польские спецслужбы ищут договороспособных представителей элиты Украины для формирования ориентированного на Варшаву противовеса националистам.

Какие страны могут создать коалицию с Польшей

Вторжение польских войск на Украину может произойти при помощи румынских и венгерских вооружённых сил. Однако, по мнению политолога Марата Баширова, натовские офицеры, прикрываясь польскими и румынскими войсками, будут пытаться создавать склады и плацдармы для продолжения войны с Россией. "Они занимаются этим уже сейчас, производя поставки тяжёлого вооружения и превращая Польшу в хаб по переброске техники и наёмников", — отметил он.

Раздел Украины. Инфографика © LIFE

Сценарий раздела Украины может быть реализован в течение месяца, а бывшая житница СССР может быть разрезана на две или три части: восточные и южные регионы Незалежной последуют за ДНР и ЛНР и станут пророссийскими, а западные превратятся в серую зону. Напомним, именно такой вариант преподносился гражданам Польши по местным телеканалам незадолго до этого.

Техника американской армии перебрасывается в рамках расширенного передового присутствия НАТО, Гдыня, Польша. 4 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / Omar Marques

Линия раздела

— Главный вопрос, где пройдёт линия разделения Незалежной — по Киеву или Днепру, может быть решён в течение одного-двух месяцев. Это зависит от ряда факторов. В том случае, если к моменту форсирования Днепра Российской армией ВСУ останутся дееспособными, а натовские военные смогут нам противостоять, то Киев может стать некой буферной зоной. Если нет, то он войдёт в состав независимых регионов, которые сами решат свою судьбу. Конечно, Киев можно окружать, наступая с севера, как это уже было, вспомним Гостомель. Ответы на эти вопросы мы получим через один-два месяца, — сказал Марат Баширов.

По его словам, для России это приемлемый вариант. Таким образом состоится легитимизация событий в Донбассе и Крыму. Но, конечно, это станет трагедией для населения Украины.

Военный патруль в центре Киева, Украина. Фото © Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agenc

— С точки зрения геополитических раскладов, раз мы говорим про многополярный мир, это будет его часть. Западные области уйдут под управление Европы, восточно-южные обратятся в сторону России, — пояснил Баширов.

Второй польский фронт

Варшава никогда особо не скрывала желание завладеть Западной Украиной, её амбиции дали о себе знать и в отношении белорусской земли в ходе попыток устроить госпереворот в Минске в 2020-м. Сейчас у патриотически настроенных поляков есть шанс приобрести земли для построения так называемой Великой Польши.

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Щедро заливая костёр войны топливом для украинской армии, Запад не до конца просчитывает возможные последствия. Так, Польша может непроизвольно предположить, что "Киев пал", и начать свою операцию по "защите поляков и польского наследия" на Западной Украине, по иронии судьбы зеркально отобразив поход Красной армии сентября 1939 года в восточные области Польской Республики, итогом которого стало их присоединение к Украинской, Белорусской и Литовской ССР. Отхватив западную часть, поляки непременно сохранят антироссийские элементы, а значит, конфликт, который сейчас может быть погашен траком русского танка, продолжит тлеть. Политолог Владимир Корнилов пояснил, что в Польше есть ностальгия по Западной Украине.

— Я общался с поляками, они всегда с ностальгией вспоминали Львов. Однако жителей города они не любят. С другой стороны, им нужна буферная территория между собой и российской зоной влияния. Есть вероятность, что США и ЕС предложат Варшаве ввести свой контингент в регионы Западной Украины, — отметил Владимир Корнилов.

Пожар новой войны

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— Польские военные должны понимать, что они будут находиться вне территории стран НАТО. На них не будет распространяться действие пятой статьи. Согласятся ли обычные граждане гибнуть за идеалы даже не Польши, а за интересы США и Великобритании в случае столкновения с Российской армией, пока вопрос, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что украинско-польская граница сейчас частично закрыта с обеих сторон. При этом польская сторона усилила военную группировку, чтобы пресечь попытки её незаконного пересечения. Известно, что Варшава усиливает свой контингент и становится хабом для оружия, наёмников и боеприпасов. Военный эксперт Константин Сивков подчеркнул, что в современном состоянии Украина не сохранится. В восточных регионах уже началось обсуждение контуров новой Федеративной Республики Украина.

В том случае, если вторжение Польши произойдёт, взращённый ЦРУ украинский неонацизм не сможет существовать в закрытом пространстве, ему по-прежнему будет требоваться враг. И если часть территорий достанется Польше, то она вынуждена будет направить его вектор обратно на восток — на новую Украину и Россию. А это будет уже началом следующего конфликта, который может стать прологом к войне между НАТО и Россией, но чуть позднее.

Итогом польской аннексии через 10–15 лет, полагает Марат Баширов, станет то, что серая зона в виде западных областей неизбежно войдёт в состав Европы. Однако в ближайшие несколько лет она станет полигоном для атак на регионы экс-Украины, этаким Косово 2.0.

Фото © Shutterstock Станет ли польская аннексия прологом к войне с Россией через несколько лет? 0 Обязательно, США и НАТО к ней готовятся Вряд ли, пока страны ослабли из-за коронавируса Свой вариант в комментарии