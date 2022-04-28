Когда прекратятся обстрелы российских регионов Количество атак ВСУ на российские регионы растёт. Наша ПВО работает надёжно, но окончание террора можно ожидать только после продвижения Армии России на 200 километров от границы. 46154 46154 Снаряд на территории наркологического диспансера. Белгородская область. Обложка © ТАСС / Вергун Антон

Всю ночь на 27 апреля российская ПВО отбивала атаки над Белгородом, Курском, Орлом, Воронежем и Брянском. География ударов по объектам российской инфраструктуры будет расширяться, прогнозируют эксперты. Обстрелы приграничных районов прекратятся лишь тогда, когда Армия РФ освободит Сумы и Харьков. Для того чтобы занять два этих больших города, российским войскам предстоит "сварить" Донбасский котёл, в который попадёт украинская группировка численностью 50–70 тысяч человек.

Обстрелы со стороны Украины — Воронеж, Белгород и Курск

Киев пытается активно действовать в приграничных российских регионах, забрасывая диверсантов и пытаясь активировать спящие ячейки. ФСБ задержала сторонников "украинского нацизма" в Белгороде, которые планировали повредить железные дороги, чтобы пустить под откос российский военный эшелон. Один из задержанных признался, что намеревался подмешивать стёкла и яд в гуманитарную помощь для жителей Украины. А в районе села Старая Нелидовка Белгородской области загорелся склад боеприпасов.

ФСБ провела оперативное задержание сторонников "украинского нацизма" в Белгороде. Видео © Telegram / "Криминалитет"

Над микрорайоном Шилово в Воронеже два раза отработало ПВО, сбив турецкий беспилотник. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В Курской области ПВО также сбила украинский беспилотный летательный аппарат.

Обломки Bayraktar TB2, сбитого сегодня в Курской области. Фото © Telegram / "Старше Эдды"

Военные меры России

Российская Федерация уже предприняла меры, разместив вдоль границы средства ПВО: комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С1", которые успешно сбивают как ракеты от "Точки-У", так и малые снаряды, как, например, те, которыми выстреливает система залпового огня "Град".

По мнению военных экспертов, обстрелы российской территории имеют прежде всего отвлекающую цель. Это попытка заставить часть сил Российской армии концентрироваться на неосновных направлениях.

— Основная часть действий нашей спецоперации идёт в районе Донбасса, где мы завершаем окружение почти 70-тысячной группировки бандеровских войск. Соответственно, ВСУ необходимо как-то заставить нас перебрасывать войска на границы Курской, Белгородской и Брянской областей, а также выделять средства для поддержания военной группировки в Приднестровье. Сейчас Киев пытается решить именно эту задачу, но, полагаю, что если Министерство обороны выполнит обещания по уничтожению центра принятия решений, то они прекратятся. Так как технически многое зависит от Киева, даже если операторы боевых дронов находятся в другой стране, — считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Фото © ТАСС / Невар Виталий

После того как Донбасский котёл будет "сварен" и российские силы продвинутся на юг — на территорию Сумской и Черниговской областей, возможности для нанесения ударов украинской артиллерии по российским областям резко сократятся.

— Выход на глубину до 150 километров от нынешней линии боевых действий решит проблему с миномётными и ракетными обстрелами. Однако вопрос БПЛА будет снят после того, как Россия освободит Харьков и Сумы. Случится это не сразу, — полагает военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что подобное мы видели в Мариуполе: когда город был уже осаждён, на его окраинах шли городские бои, а засевшие там нацисты вели обстрел Таганрога. Можно не сомневаться, с Харькова и Сум будут продолжаться такие же обстрелы до их полной зачистки от нацистов.

По мнению экспертов, России необходимо развернуть полномасштабную систему пограничных заграждений, которая исключит проникновение с территории Украины диверсионно-разведывательных групп.

— Следует создать низковысотное радиолокационное поле с помощью самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который позволяет находить и уничтожать вертолёты и БПЛА противника на предельно малых высотах, — считает военный эксперт Константин Сивков. — После продвижения нашей армии на глубину не менее 200 километров от российской границы перед противником встанут задачи иного характера. Потому что занятой окажется практически вся восточная Украина.

Однако, по его словам, сложность заключается в том, что занимать территорию придётся вместе с переброской туда войск, техники, ГСМ и прочего необходимого для операции. То есть придётся чем-то жертвовать на других направлениях, например, в Донбассе.

Снаряд на территории наркологического диспансера. Белгородская область. Фото © ТАСС / Вергун Антон Как долго будут продолжаться украинские обстрелы? 0 До конца года будет "прилетать" Летом Армия РФ сможет переломить ситуацию Сразу после удара нашими ракетами по Банковой