Что происходит в Приднестровье и как будет развиваться ситуация Киев пытается втянуть Молдавию в военный конфликт на Украине. Военные эксперты считают, что в случае нападения на российских миротворцев Москва повторит грузинский сценарий для деблокады республики. 29946 29946 Последствия обстрела здания Министерства госбезопасности в Тирасполе. Обложка © ТАСС / Пресс-центр МВД ПМР

После серии взрывов в Тирасполе личный состав Ограниченной группы российских войск в Приднестровье (ПМР) и батальон российских миротворцев приведены в состояние повышенной готовности. Попытки режима Зеленского втянуть в военный конфликт Молдавию начались с повреждений объектов инфраструктуры республики: вышек связи и военного аэродрома. Сможет правительство Майи Санду противостоять эскалации или решится на более резкие действия в отношении Тирасполя? Россия уже обозначила готовность пробивать коридор к Приднестровью. Вероятно, Запад руками ВСУ при поддержке инструкторов НАТО попытается пойти на опережение. Во всяком случае о дороге до ПМР заявил на днях замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев, назвав её одной из главных целей второго этапа военной спецоперации на Украине.

Что сейчас происходит в Приднестровье

Последствия подрыва радиоцентра "Маяк" в Приднестровье. Фото © t.me/shot_shot

В Приднестровье установлен красный уровень террористической опасности. Это решение было принято после серии атак. Напомним, вчера вечером неизвестные обстреляли здание Министерства госбезопасности Приднестровья из гранатомёта, сегодня прогремело несколько взрывов. Недалеко от Тирасполя, в посёлке Маяк, в результате двух взрывов из строя выведены две мощные антенны радиоцентра, ретранслировавшие радио России, сообщили в МВД республики. Затем на военный аэродром в Тирасполе беспилотники сбросили мины 60-миллиметрового калибра, штатные боеприпасы НАТО. Местные жители в соцсетях сообщают, что на границе с ПМР замечено большое скопление войск и военной техники ВСУ.

Власти Приднестровья вышли на исполнителей теракта возле здания МГБ. Диверсии осуществили три неустановленных лица, которые прибыли с территории Украины. Они были на автомобиле и миновали пункты пограничного пропуска. "В 17:15 они заехали в районе населённого пункта Нововладимировка, в восьми километрах к северу от Тирасполя. Позже, около 18:00, тем же маршрутом выехали на территорию Украины".

Взрывы в приднестровском посёлке Маяк. Видео © t.me / bbbreaking

Взрывы в ПМР военный эксперт Алексей Леонков считает делом рук разведывательных диверсионных групп, которые, "скорее всего, зашли на территорию республики со стороны Украины и Молдавии". По его мнению, такого рода действия предваряют боевые. И вероятность того, что ВСУ начнут их, достаточно высока.

Какие войска защищают ПМР, численность войск Румынии и Молдавии

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) находится около 3000 российских военнослужащих. Это 82-й и 113-й отдельные гвардейские мотострелковые батальоны плюс 540-й отдельный батальон управления. Общая численность военных сил республики составляет 15 тысяч человек, куда входит четыре мотострелковые бригады, дислоцированные в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице, и четыре батальона специального назначения. Мобилизационный резерв способен поставить на фронт до 80 тысяч человек.









Численность военнослужащих на военной базе НАТО в Румынии выросла в последнее время до трёх тысяч человек. Около 1,9 тыс. из них составляют американцы, остальные — немцы, французы и бельгийцы. Такие данные приводило издание The Wall Street Journal в начале апреля. Румынские силы готовили наравне с украинскими: все последние учения сил НАТО проходили с участием Бухареста. Молдавия занимает пока нейтральный статус. А на Западной Украине остаётся группировка ВСУ численностью примерно 50 тысяч человек.

Румынский сценарий

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков заявил, что миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности. Однако военные и политологи прогнозируют новый фронт и втягивание республики в военный конфликт на Украине из-за провокации ВСУ под командованием сил НАТО.

— Румынская армия уже размещена в Молдавии. Идёт наращивание группировки. Скоро начнутся военные провокации, а потом атака. Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит нашу страну в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии, — считает политолог Сергей Марков.

Глава ДНР Денис Пушилин полагает, что после выхода к границам Донецкой области необходимо начинать следующий этап операции с учётом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ.

Стоит упомянуть последние события в Тирасполе и его окрестностях: на протяжении двух недель жителей города терроризировали "телефонными минированиями" объектов инфраструктуры. Эксперты предполагают, что анонимки поступали с территории Польши от переехавших в Варшаву украинских сотрудников центров информационно-психологических операций ВСУ.

Возможная реакция России

Атака на аэродром — это попытка помешать России перебросить в Приднестровье значительный десант с техникой из Крыма. А повреждение станций связи — акт устрашения граждан ПМР и попытка посеять панику. Чего, впрочем, они практически добились. Сейчас на выезде из республики большие пробки. Приднестровцы активно покидают ПМР в преддверии возможной мобилизации или военного конфликта.

На выезде из Приднестровья образовались большие очереди. Фото © t.me / nexta_live

Войска НАТО могут войти на территорию ПМР из Румынии. При нападении на российских миротворцев последуют ракетные удары по Молдове и Румынии. "Война с захватчиками будет совершенно иной. Более жестоко по сравнению с операцией, которая происходит на Украине. Потому что там будет стоять другая задача", — считает Леонков. Среди аналогов эксперт называет события 08.08.2008, которые произошли, когда российских миротворцев атаковали грузинские силы.

Второй фронт

Опасность ситуации в том, что Киев и Запад могут прощупывать почву для открытия второго фронта, полагает политолог Дмитрий Родионов. В любом случае России потребуется коридор, а ВСУ мгновенно потеряют Одессу. Внимание Армии РФ будет отвлечено от донбасской группировки, для которой зреет новый котёл. Поэтому, готовя такие провокации, Киев и Запад ставят задачу разделить российские силы.

Ещё в прошлом году небезызвестный стратег тотальной войны против России Джон Болтон предлагал разморозить сразу все конфликты на постсоветском пространстве для одновременной атаки на Москву, напоминает Дмитрий Родионов. Тогда политик выделял главным образом Абхазию и Южную Осетию. Но там пока спокойно. Поэтому сейчас открытие второго фронта — вполне ожидаемый шаг со стороны Запада. Напомним, провокации в ПМР начались на фоне приезда в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.

— Сейчас власти Молдавии занимают позицию, аналогичную той, которую занимала Грузия в 2008-м. Но "сюрприз" может прилететь со стороны Украины, что станет поводом втянуть в войну не только Молдавию, но и Румынию, — считает Родионов.

Президент Молдавии Майя Санду из-за последних инцидентов в Приднестровье собирает заседание Совета безопасности.

— В Колбасне, селе в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики, по-прежнему находится крупнейшее в Европе хранилище боеприпасов, которыми ВСУ, стремительно расходующие свой боезапас, не прочь были бы поживиться. В скором времени это станет для них не просто вариантом, а, возможно, единственным способом добыть боеприпасы, — считает Родионов.

Украинская сторона опасается, что та группировка войск, которая расположена на территории ПМР, может активно принять участие в спецоперации на Украине. "Но украинцы туда не войдут, потому что там серьёзная группировка, способная за себя постоять. А учитывая, что Российская армия уже вышла к Николаеву и будет продолжать движение в сторону Приднестровья, то для украинцев война там будет самоубийственным решением", — объясняет военный эксперт Дмитрий Литовкин, хотя и не исключает, что "в эту ситуацию может вписаться Молдавия". Пока удары по Приднестровью идут с украинской стороны, разморозка конфликта там — это вопрос времени, полагают эксперты.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров Удасться ли Киеву втянуть Молдавию в военный конфликт? 0 Да, это вопрос времени Нет, правительство Санду будет сопротивляться Раз это выгодно НАТО, то Кишинёв может согласиться, несмотря на свой статус