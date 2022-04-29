Польша поставила Украине более 200 танков Т-72

Кроме тяжёлого вооружения Киев также получил от Варшавы беспилотники, которые можно использовать для разведывательной деятельности.

Украина получила от Польши более 200 танков Т-72. Кроме того, в числе прочего республика поставила Киеву несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщило "Польское радио".

По сведениям издания, Варшава также передала Незалежной самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", ракеты для самолётов Миг-29 и Су-27. Кроме тяжёлой техники Украина получила польские дроны, которые можно использовать для разведывательной деятельности.