Польша поставила Украине более 200 танков Т-72
Кроме тяжёлого вооружения Киев также получил от Варшавы беспилотники, которые можно использовать для разведывательной деятельности.
Украина получила от Польши более 200 танков Т-72. Кроме того, в числе прочего республика поставила Киеву несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщило "Польское радио".
По сведениям издания, Варшава также передала Незалежной самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", ракеты для самолётов Миг-29 и Су-27. Кроме тяжёлой техники Украина получила польские дроны, которые можно использовать для разведывательной деятельности.
Ранее издание Politico сообщило, что Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle. В статье подчёркивается, что на поставку такого вида вооружения в Штатах предусмотрены строгие нормы. Как правило, подобные заявки от других стран получают отказ.