СКР проверит сведения о подготовке боевиков "Азова" инструкторами из Канады

По данным ведомства, иностранцы занимались обучением бойцов националистического полка совершению преступлений в отношении мирного населения.

Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку факту обучения украинских неонацистов канадскими военными инструкторами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, канадские военные под видом тренировочной миссии на Украине занимались обучением бойцов националистического полка "Азов".

"Следователи СК России в рамках уголовных дел о преступлениях украинских националистов расследуют указанный факт и примут меры к установлению лиц, причастных к проведению военных тренировок, направленных на обучение совершению преступлений в отношении мирного населения", — сказано в сообщении.