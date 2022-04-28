СК проверит информацию об обстреле Украиной гуманитарной колонны под Белгородом

27 апреля волонтёры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" подверглись прицельному миномётному обстрелу со стороны ВСУ на пути из Харьковской области.

Следственный комитет России даст правовую оценку факту обстрела гуманитарной колонны под Белгородом со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Следственным комитетом будет дана уголовно-правовая оценка действиям военнослужащих ВСУ в связи с обстрелом российской гуманитарной колонны", — говорится в сообщении.

Согласно данным СК, 27 апреля волонтёры вместе с гуманитарной миссией "Внуков" и движением РПЦ "Патриарший доброволец" подверглись прицельному миномётному обстрелу со стороны Украины на пути из Харьковской области. Как уточнили в ведомстве, этот случай расследуется в рамках уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Там также добавили, что по итогу расследования будут установлены как исполнители, так и лица, отдававшие заведомо незаконные приказы.