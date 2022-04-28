Пушилин: Парад Победы в ДНР пройдёт после освобождения всей территории республики
Как отметил глава региона, перенос парада с 9 мая на другую дату связан прежде всего с интересами безопасности мирных граждан.
В Донецке не будут проводить военный парад в честь 9 Мая исходя из соображений безопасности. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, он состоится после освобождения всей территории республики.
"Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, Парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР", — отметил руководитель Донецкой Народной Республики.
По словам Пушилина, перенос парада связан прежде всего с интересами безопасности мирных граждан.
Ранее сообщалось, что Пушилин выдал в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР. Глава республики выразил уверенность, что, несмотря на то что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве.
ТАСС / Николай Тришин