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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 18:56

Пушилин: Парад Победы в ДНР пройдёт после освобождения всей территории республики

Как отметил глава региона, перенос парада с 9 мая на другую дату связан прежде всего с интересами безопасности мирных граждан.

В Донецке не будут проводить военный парад в честь 9 Мая исходя из соображений безопасности. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, он состоится после освобождения всей территории республики.

"Принято непростое решение, очень много мы обсуждали с профильными ведомствами, Парад Победы у нас будет после нашей непосредственной победы и выхода на конституционные границы. Дата будет обозначена после полного освобождения ДНР", — отметил руководитель Донецкой Народной Республики.

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По словам Пушилина, перенос парада связан прежде всего с интересами безопасности мирных граждан.

Ранее сообщалось, что Пушилин выдал в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР. Глава республики выразил уверенность, что, несмотря на то что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве.

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ТАСС / Николай Тришин

Иван Косицын
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