Пушилин выдал в Мариуполе первое свидетельство о рождении образца ДНР

Глава республики выразил уверенность, что, несмотря на то что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве.

Денис Пушилин вручил первое свидетельство о рождении образца ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выдал первое свидетельство о рождении образца ДНР в Мариуполе. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Первое свидетельство о рождении вручил сегодня в загсе, который был открыт Министерством юстиции ДНР на базе одного из гуманитарных центров "Единой России" в Мариуполе", — говорится в сообщении.

Пушилин выразил уверенность, что, несмотря на то что малыш появился на свет в чрезвычайно сложное время, он будет расти в мирном и благополучном государстве. Глава республики отметил, что в загс Мариуполя ежедневно обращаются три-четыре пары, желающие заключить брак, а также подчеркнул, что город, в котором рождаются семьи и дети, непременно имеет будущее.