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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 16:53
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Байден отрицает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт НАТО и РФ

Несмотря на это, американский президент заверил в готовности Вашингтона к любым действиям со стороны Москвы.

Президент США Джо Байден отрицает, что ситуация вокруг Украины переросла в опосредованный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.

Так, глава США в ходе своего выступления в Белом доме опроверг заявления о том, что опосредованная война между НАТО и РФ уже фактически началась, и отметил, что "это неправда" вовсе. В то же время на вопрос о возможности превращения ситуации вокруг Украины в непрямой конфликт НАТО и Москвы Джозеф Байден ответил: "Мы готовы к любым их действиям".

Байден заявил, что США не атакуют Россию
Байден заявил, что США не атакуют Россию

Ранее сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов для поддержки Украины. Большую часть расходов планируется выделить на военную помощь Киеву. Кроме того, траты предусмотрены на решение экономических и гуманитарных вопросов Незалежной.

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ТАСС / EPA / Samuel Corum

Виктория Дитрих
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