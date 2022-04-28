Байден отрицает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт НАТО и РФ

Так, глава США в ходе своего выступления в Белом доме опроверг заявления о том, что опосредованная война между НАТО и РФ уже фактически началась, и отметил, что "это неправда" вовсе. В то же время на вопрос о возможности превращения ситуации вокруг Украины в непрямой конфликт НАТО и Москвы Джозеф Байден ответил: "Мы готовы к любым их действиям".