Байден отрицает, что ситуация на Украине превратилась в конфликт НАТО и РФ
Несмотря на это, американский президент заверил в готовности Вашингтона к любым действиям со стороны Москвы.
Президент США Джо Байден отрицает, что ситуация вокруг Украины переросла в опосредованный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.
Так, глава США в ходе своего выступления в Белом доме опроверг заявления о том, что опосредованная война между НАТО и РФ уже фактически началась, и отметил, что "это неправда" вовсе. В то же время на вопрос о возможности превращения ситуации вокруг Украины в непрямой конфликт НАТО и Москвы Джозеф Байден ответил: "Мы готовы к любым их действиям".
Ранее сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов для поддержки Украины. Большую часть расходов планируется выделить на военную помощь Киеву. Кроме того, траты предусмотрены на решение экономических и гуманитарных вопросов Незалежной.
ТАСС / EPA / Samuel Corum