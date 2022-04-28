"Град" как брякнул": Пенсионерка из ЛНР рассказала, как её придавили стены дома после обстрела ВСУ

Пенсионерка из города Попасная рассказала, как после обстрела ВСУ её придавили стены дома. Женщину спасли родные, и сейчас она в больнице вместе с другими пострадавшими жителями. Видео их свидетельств о нападениях украинской стороны опубликовал телеграм-канал SHOT .

"В доме была. "Град" как брякнул. Выстрел — и мгновенно меня накрыло. Стена упала в доме. В общем, дома нет. И я лежу, накрыта, стала задыхаться. Я вся синяя. Хорошо, что сестра на этой улице живёт с племянником. Они меня спасли", — рассказала одна из женщин.

"Я в кладовку зашла, и меня затянуло в ту кладовку. Боль в животе. И уже был пожар", — говорит другая.

"Упал снаряд прямо во двор. Я была в зале, летело всё на меня. Я — в другой дом, там окна повыбивало полностью, с рамами, со всем. Летит всё мне в лицо, вся в крови, вышла ни живая ни мёртвая", — рассказывает ещё одна пострадавшая жительница Попасной.