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Опубликовано 28 апреля 2022, 13:35

Работала система "Град": Пять человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ

Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР

Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР

Помимо этого ранения различной степени тяжести получили ещё 23 мирных жителя, среди которых двое детей. Также повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.

В результате обстрела Кировского района Донецка погибло пять мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР.

"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с направления позиций ВФУ в районе населённого пункта Новомихайловка с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также зафиксировали последствия обстрела", — говорится в телеграм-канале СЦКК.

  • Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
    Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
  • Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
    Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
  • Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
    Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
  • Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
    Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
  • Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
    Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
  • Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР
    Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР

Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / СЦКК ДНР

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Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, среди которых двое детей. Кроме того, повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.

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Как писал Лайф, украинские войска выпустили не менее шести ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка. В результате атаки произошло возгорание на рынках "Сокол" и "Меркурий".

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Николь Вербер
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