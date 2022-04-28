Работала система "Град": Пять человек погибли в Донецке в результате обстрела ВСУ

Помимо этого ранения различной степени тяжести получили ещё 23 мирных жителя, среди которых двое детей. Также повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.

В результате обстрела Кировского района Донецка погибло пять мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР.

"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с направления позиций ВФУ в районе населённого пункта Новомихайловка с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также зафиксировали последствия обстрела", — говорится в телеграм-канале СЦКК.













Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, среди которых двое детей. Кроме того, повреждены жилые многоквартирные и частные дома по улицам Островского и Монченко.