Журналист Гаспарян оценил планы Польши установить контроль над частью Украины
В результате этой авантюры президент Незалежной Владимир Зеленский войдёт в историю как человек, похоронивший государство как таковое, уверен собеседник Лайфа.
Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян в беседе с Лайфом оценил планы Польши установить контроль над частью Украины и призвал Литву насторожиться в связи с такими действиями соседнего государства.
"Я с 2017 года, наверное, в сотнях эфирах говорил, что в результате вот этой всей вакханалии украинской они просто потеряют государственность как таковую. Я объяснял, что если в Польше Западная Украина до сих пор воспринимается как Восточные кресы, то есть восточные территории, то не только потому, что у них существует культ маршала [Юзефа] Пилсудского, а потому что они искренне считают эту территорию своей. Они там раздавали паспорта на протяжении многих лет, в Галиции и Волыни", — рассказал журналист.
По словам Гаспаряна, на Украине очень много граждан Польши, но Киев на это никогда внимания не обращал. Эксперт предположил, что следующими в очереди будут Венгрия и Закарпатье.
Если у Польши получится провернуть эту авантюру, то президент Украины Владимир Зеленский войдёт в историю как человек, похоронивший государство как таковое, уверен собеседник Лайфа.
"Это станет результатом действий Владимира Зеленского. Это же у него в кино только получилось, в "Слуге народа", 74 области или сколько он там объединял в единую Украину. В жизни у него будет диаметрально другая история. Поляки своё всё равно возьмут, ни чучелом, так тушей. Это понятно совершенно. Здесь не надо иллюзий. Я бы на месте Литвы сейчас бы очень сильно напрягся, потому что у поляков ещё есть Ковна и Вильна, которые также появились в составе Литвы только благодаря товарищу Сталину, и поляки это точно не забыли", — заключил радиоведущий.
Ранее стало известно, что Варшава направила Незалежной вооружения на общую сумму более 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, в страну отправляются польские наёмники.
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