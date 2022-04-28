Журналист Гаспарян оценил планы Польши установить контроль над частью Украины

В результате этой авантюры президент Незалежной Владимир Зеленский войдёт в историю как человек, похоронивший государство как таковое, уверен собеседник Лайфа.

Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян в беседе с Лайфом оценил планы Польши установить контроль над частью Украины и призвал Литву насторожиться в связи с такими действиями соседнего государства.

"Я с 2017 года, наверное, в сотнях эфирах говорил, что в результате вот этой всей вакханалии украинской они просто потеряют государственность как таковую. Я объяснял, что если в Польше Западная Украина до сих пор воспринимается как Восточные кресы, то есть восточные территории, то не только потому, что у них существует культ маршала [Юзефа] Пилсудского, а потому что они искренне считают эту территорию своей. Они там раздавали паспорта на протяжении многих лет, в Галиции и Волыни", — рассказал журналист.

По словам Гаспаряна, на Украине очень много граждан Польши, но Киев на это никогда внимания не обращал. Эксперт предположил, что следующими в очереди будут Венгрия и Закарпатье.

Если у Польши получится провернуть эту авантюру, то президент Украины Владимир Зеленский войдёт в историю как человек, похоронивший государство как таковое, уверен собеседник Лайфа.