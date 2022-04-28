Депутат Швыткин уверен, что страны Европы уже "теоретически поделили" запад Украины

Парламентарий отметил, что Незалежной как государства уже не существует. Есть только группы во главе с Зеленским, которые "делают на крови украинцев деньги".

Польша вместе с соседями уже поделила западные области Украины, но пока только в теории. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин "Газете.ru", комментируя слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о планах поляков занять часть Незалежной.

"Украины как государства уже не существует. Там есть группы во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, которые делают на крови украинцев деньги, которые давно уже получили гражданство Великобритании. То есть в случае необходимости они туда сбегут. А западная часть Украины уже теоретически сегодня поделена между странами Западной Европы. Это Польша и так далее", — пояснил депутат.