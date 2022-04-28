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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 10:40
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Захарова сообщила, что на Украине воюет около семи тысяч иностранных наёмников

В МИД РФ уточнили, что среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила численность иностранных наёмников на территории Украины почти в семь тысяч граждан, прибывших из 63 стран.

"Всего, по информации Министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически семь тысяч иностранных наёмников из 63 государств", — заявила Мария Захарова в ходе брифинга и подчеркнула, что среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

А ранее президент Владимир Путин анонсировал, что Минобороны представит информацию о части задержанных на Украине иностранных наёмников. Глава государства заявил о необходимости сформировать законодательную базу по всем "чудовищным преступлениям неонацистов и бойцов, приехавших в Незалежную из-за рубежа".

СК РФ: Наёмники из 50 стран создали на Украине 16 вооружённых формирований
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Виктория Дитрих
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