Захарова сообщила, что на Украине воюет около семи тысяч иностранных наёмников

В МИД РФ уточнили, что среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила численность иностранных наёмников на территории Украины почти в семь тысяч граждан, прибывших из 63 стран.

"Всего, по информации Министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически семь тысяч иностранных наёмников из 63 государств", — заявила Мария Захарова в ходе брифинга и подчеркнула, что среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.