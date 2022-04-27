СК РФ: Наёмники из 50 стран создали на Украине 16 вооружённых формирований

Кроме того, интернациональный легион территориальной обороны Незалежной, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти, уточнили в ведомстве.

Наёмники, прибывшие на Украину более чем из 50 стран, сформировали 16 вооружённых формирований. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам совещания, которое в Луганске провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.

"На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из 50 стран", — говорится в записи.

А созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти, уточнили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают данные наёмников для привлечения к уголовной ответственности.