ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 12:37
3141

СК РФ: Наёмники из 50 стран создали на Украине 16 вооружённых формирований

Кроме того, интернациональный легион территориальной обороны Незалежной, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти, уточнили в ведомстве.

Наёмники, прибывшие на Украину более чем из 50 стран, сформировали 16 вооружённых формирований. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам совещания, которое в Луганске провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.

"На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из 50 стран", — говорится в записи.

А созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти, уточнили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают данные наёмников для привлечения к уголовной ответственности.

МО РФ: Националисты установили взрывные устройства в Николаеве для проведения провокации
МО РФ: Националисты установили взрывные устройства в Николаеве для проведения провокации

А ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело против замкомандира бригады ВСУ за обстрел Донецка. В результате его преступных действий ранение получил 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, уточнили в Следственном комитете.

BannerImage

Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
  • Новости
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar