СК РФ: Наёмники из 50 стран создали на Украине 16 вооружённых формирований
Кроме того, интернациональный легион территориальной обороны Незалежной, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти, уточнили в ведомстве.
Наёмники, прибывшие на Украину более чем из 50 стран, сформировали 16 вооружённых формирований. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам совещания, которое в Луганске провёл глава ведомства Александр Бастрыкин.
"На территории Украины сформировано не менее 16 различных вооружённых формирований, в состав которых входят наёмники, прибывшие из 50 стран", — говорится в записи.
А созданный интернациональный легион территориальной обороны Украины, сформированный исключительно из иностранцев, состоит на денежном довольствии киевской власти, уточнили в ведомстве. Сейчас следователи устанавливают данные наёмников для привлечения к уголовной ответственности.
А ранее Лайф рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело против замкомандира бригады ВСУ за обстрел Донецка. В результате его преступных действий ранение получил 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, уточнили в Следственном комитете.
Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine