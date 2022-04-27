СК установил личности сотрудников СБУ, преследовавших парламентариев из РФ

Правоохранители действовали в сговоре с украинскими областными прокурорами. Следственный комитет продолжает устанавливать причастных к преступлению.

Следственный комитет РФ установил личности сотрудников СБУ, которые принимали незаконные решения о привлечении российских депутатов и сенаторов к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлены должностные лица правоохранительных органов Украины, причастные к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299 и ч. 2 ст. 301 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности; незаконное заключение под стражу)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди фигурантов дела — следователи из Службы безопасности Украины, в том числе Юрий Бобуляк, Андрей Выгонный и Пётр Захарук. По данным СК РФ, они по договорённости с украинскими областными прокурорами, среди которых Богдан Бурак и Андрей Ференц, начали незаконное уголовное преследование депутатов Госдумы и сенаторов РФ по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Сообщается, что Следственный комитет РФ продолжает устанавливать иных причастных к преследованию парламентариев из России.