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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 19:00
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СБУ привлекает бандитские группировки для запугивания "непатриотичных" жителей Запорожья

В Минобороны России сообщили, что в этих целях боевики свободно перемещаются по городу даже после объявления комендантского часа.

СБУ в Запорожье привлекает бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" граждан. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооружённые бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно "патриотичными", — сказал он.

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Генерал-полковник уточнил, что в этих целях боевики свободно перемещаются по городу даже после объявления комендантского часа.

"Им предоставлена полная свобода действий в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей", — подчеркнул Мизинцев.

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Ранее ВСУ ударили "Точкой-У" по частной украинской птицефабрике в Запорожье. По данным Минобороны РФ, мирные жители подверглись опасности. Были разрушены здания, сгорело несколько автомобилей, был нанесён ущерб домам.

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Getty Images / Cem Tekkesinoglu / dia images

Ирина Фальке
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