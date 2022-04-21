СБУ привлекает бандитские группировки для запугивания "непатриотичных" жителей Запорожья

В Минобороны России сообщили, что в этих целях боевики свободно перемещаются по городу даже после объявления комендантского часа.

СБУ в Запорожье привлекает бандитские группировки для запугивания "недостаточно патриотичных" граждан. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооружённые бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно "патриотичными", — сказал он.

Генерал-полковник уточнил, что в этих целях боевики свободно перемещаются по городу даже после объявления комендантского часа.

"Им предоставлена полная свобода действий в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей", — подчеркнул Мизинцев.