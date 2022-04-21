В Харькове пропал чилийский журналист, критиковавший власти Украины

В последний раз он выходил на связь пять дней назад. А перед этим предупреждал, что с ним может что-то случиться.

МИД Чили предпринимает попытки найти журналиста и писателя Гонсало Лиру Лопеса, который находился в Харькове и там неоднократно выступал с критикой в адрес украинских властей.

"МИД через консульство в Москве был проинформирован, что близкие Гонсало Лиры Лопеса, который находился в украинском городе Харькове, потеряли с ним контакт 15 апреля. Министерство находится в контакте с соответствующими органами для получения информации о местонахождении гражданина Чили", — рассказали в МИД Чили в беседе с РИА "Новости".

В соцсетях чилийский журналист также появлялся в последний раз несколько дней назад. В одном из своих твитов он написал, что в отношении него могут быть предприняты какие-то действия.

Так, Лопес предлагал, если он исчезнет более чем на 12 часов, добавить его в список, куда он внёс убитого мэра Кременной Владимира Струка, а также погибшего члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева и других.