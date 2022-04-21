Минпромторг не исключил продления заморозки цен на удобрения

Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что конечным сроком нужно установить июль 2023 года. Также она выступает за продление квот на вывоз удобрений за рубеж.

Внутренние цены на удобрения в России могут зафиксировать на более продолжительный период. Нынешний срок истекает в мае. Как заявили в Минпромторге РФ, власти страны обсуждают такую возможность.

"Да, данный вопрос в настоящее время обсуждается с заинтересованными компаниями и ведомствами", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга.

В то же время вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что заморозку цен на удобрения на российском рынке можно продлить до июля 2023 года. Также она выступает за продление квот на вывоз удобрений за рубеж.

"С учётом текущей экономической ситуации, потребности аграриев в удобрениях для выполнения стратегически важной задачи по росту сельхозпроизводства вице-премьер считает возможным продлить режим на озимый и яровой сев следующего сельхозгода", — уточнили в пресс-службе вице-премьера.