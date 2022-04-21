Дипломат Полищук: Спецоперация завершится, когда будут выполнены задачи
А среди них — защита мирного населения республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, снятие угроз, которые возникли там для России.
Российская специальная военная операция на Украине завершится, когда будут выполнены поставленные задачи. В том числе будут устранены угрозы из-за освоения территории этой страны Североатлантическим альянсом. Об этом заявил директор Второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены её задачи", — сказал дипломат.
В числе этих задач "Операции Z" он упомянул защиту населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также снятие угроз России, которые появились из-за освоения территории соседней страны военными НАТО.
Как сообщал Лайф, ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти 80% россиян видят угрозу для РФ в нацистских организациях на Украине. С тем, что власти Незалежной скорее поддерживают подобные радикальные организации, согласилось 70% соотечественников, а 14% убеждены, что украинское руководство их попросту не замечает.
ТАСС / Сергей Бобылев