У Посольства РФ в Ереване одновременно прошли антироссийская и пророссийская акции

Армянская сторона заявила, что дальнейшее агрессивное поведение украинских беженцев будет воспринято жителями страны как личное оскорбление.

Выступающий с обращением к Украине организатор пророссийской акции Мика Бадалян в Ереване призвал уважать чужие традиции. Видео © 24 News

Группа пророссийских активистов провела митинг у Посольства России в Ереване одновременно с участниками антироссийской акции. Последняя была организована лидером Европейской партии Армении Тиграном Хзмаляном.

Несколько десятков граждан пришли к Посольству РФ с флагами Армении, России и непризнанной Карабахской Республики. Между ними и протестующими с флагами Армении, ЕС и Украины заранее был выставлен полицейский кордон.

"Мы собрались здесь, потому что Украина ведёт враждебную политику по отношению к Армении. Вы убежали, оставили свою родину, приехали сюда", — сказал один из организаторов пророссийской акции Мика Бадалян.

Он подчеркнул, что беженцев из страны никто не выгоняет, однако граждане Армении выступают против того, чтобы украинцы поднимали "символы вражеского, нацистского государства". Активист пригрозил, что дальнейшее подобное поведение будет воспринято как личное оскорбление каждого армянина. Он добавил, что, если украинцы "не хотят спокойно жить в нашей стране, они не будут спокойно жить". Позднее участники антироссийского мероприятия под оскорбительные выкрики покинули место протестов.