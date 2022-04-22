Российские силовики получили данные о всех сотрудниках СБУ по Херсонской области

В том числе это бойцы специального назначения, которые могли готовить диверсии в разных точках Донбасса.

Российские силовики получили полные сведения обо всём кадровом составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области. Информацию удалось получить в ходе выявления оставшихся в регионе диверсионно-разведывательных групп.

Как пишет РИА "Новости", в списках числится 14 сотрудников отдела ЦСО "А" СБУ по Херсонской области. Спецназовцев Киев может использовать для совершения диверсий.

"Особо следует отметить то, что под полное раскрытие попали секретные данные на сотрудников спецподразделения отдела центра специальных операций "Альфа" УСБУ в Херсонской области, которые, по сведениям от украинских военных, в настоящее время используются военно-политическим руководством Украины для оперативного руководства законспирированными группами и непосредственно диверсий на неподконтрольных Киеву территориях", — подчеркнул собеседник агентства.