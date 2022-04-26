Уголовное дело возбуждено против замкомандира бригады ВСУ за обстрел Донецка
Замкомандира бригады ВСУ Дмитрий Герасименко. Обложка © СК РФ
В результате его преступных действий ранение получил 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, уточнили в Следственном комитете.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины подполковника Дмитрия Герасименко за обстрел Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фигурант и другие неустановленные лица из числа военнослужащих указанной бригады подозреваются в совершении преступления по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов".
СК считает, что 24 апреля Герасименко вместе с другими военными из населённых пунктов ДНР Водяного и Первомайского, находящихся под контролем Киева, обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате 71-летний мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранее Лайф рассказывал, что СК РФ завёл уголовное дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения ДНР. Вместе с подчинёнными батальона Святослав Заяц выпустил не менее 14 артиллерийских мин из миномётов калибра 120 миллиметров по объектам гражданской инфраструктуры, уточнили в ведомстве.