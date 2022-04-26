Уголовное дело возбуждено против замкомандира бригады ВСУ за обстрел Донецка

В результате его преступных действий ранение получил 71-летний мирный житель, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, уточнили в Следственном комитете.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины подполковника Дмитрия Герасименко за обстрел Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурант и другие неустановленные лица из числа военнослужащих указанной бригады подозреваются в совершении преступления по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов".

СК считает, что 24 апреля Герасименко вместе с другими военными из населённых пунктов ДНР Водяного и Первомайского, находящихся под контролем Киева, обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка. В результате 71-летний мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.