Украинский морпех задержан за изнасилование жительницы Мариуполя и убийство её мужа

Пару остановили на блокпосте и, несмотря на наличие украинских паспортов и отметок о прописке, поместили в подвал. Преступление замкомандира роты совершил, когда выпил.

Правоохранители задержали украинского военнослужащего, причастного к убийству и сексуальному насилию в отношении мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшего лейтенанта Сергея Батынского по статье "Жестокое обращение с гражданским населением".

Предварительно установлено, что в начале апреля военнослужащие ВСУ из 36-й бригады задержали двух мирных граждан в Мариуполе, когда они проезжали на велосипеде мимо блокпоста. Они представились военным мужем и женой и показали украинские паспорта, где стояла отметка о прописке в городе. Однако их поместили в подвальное помещение.

Батынский, употребив спиртные напитки, вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Когда её муж попытался помешать этому, замкомандира роты застрелил его. В ходе предварительного следствия фигурант сознался в содеянном. Также установлены и допрошены украинские военнослужащие, подтвердившие преступления. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

"Я употребил спиртное, после чего у меня возникло желание вступить в половую связь с задержанной. Изнасилование женщины и убийство мужчины, чистосердечно раскаиваюсь", — сказал Батынский в ходе допроса.