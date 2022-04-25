Ветеран "Спартака" Ловчев назвал футболистов, которые не должны играть за клуб

"Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в "Спартаке". У "Зенита" игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у "Спартака" футболисты очень низкого уровня. Думаю, что вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков", — сказал Ловчев.