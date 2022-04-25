Ветеран "Спартака" Ловчев назвал футболистов, которые не должны играть за клуб
После 26 сыгранных туров команда идёт десятой в чемпионате России.
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев считает, что нынешние легионеры красно-белых не соответствуют уровню клуба. Он этом он заявил на пресс-конференции в Москве.
"Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в "Спартаке". У "Зенита" игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у "Спартака" футболисты очень низкого уровня. Думаю, что вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков", — сказал Ловчев.
Напомним, после 26 туров "Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда расположилась в трёх очках от зоны стыковых матчей. В последней игре красно-белые на выезде уступили "Ростову" со счётом 2:3.
ФК "Спартак"