Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 14:17
4830

Путин: МО РФ скоро представит часть задержанных на Украине иностранных наёмников

Президент заявил о необходимости сформировать законодательную базу по всем чудовищным преступлениям неонацистов и бойцов, приехавших в Незалежную из-за рубежа.

Иностранных наёмников на Украине становится всё больше и больше, Министерство обороны РФ вскоре представит общественности часть задержанных. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наёмников, а их там всё больше и больше появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", — отметил глава государства.

СК РФ: Наёмники из 50 стран создали на Украине 16 вооружённых формирований
СК РФ: Наёмники из 50 стран создали на Украине 16 вооружённых формирований

А ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева с начала российской спецоперации на Украине привлекли около семи тысяч иностранных наёмников из 63 стран. Большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии.

BannerImage

kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar