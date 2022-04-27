Путин: МО РФ скоро представит часть задержанных на Украине иностранных наёмников

Президент заявил о необходимости сформировать законодательную базу по всем чудовищным преступлениям неонацистов и бойцов, приехавших в Незалежную из-за рубежа.

Иностранных наёмников на Украине становится всё больше и больше, Министерство обороны РФ вскоре представит общественности часть задержанных. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наёмников, а их там всё больше и больше появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", — отметил глава государства.