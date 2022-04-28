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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 10:39
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Басурин: Заблокированные на "Азовстали" боевики прощупывают обстановку для попыток прорыва

Силы ДНР вышли в посёлок Великая Новосёловка, а также смогли вклиниться в оборону противника между населёнными пунктами Авдеевка и Горловка, добавил он.

Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", пытаются разведать обстановку и прорваться с территории завода. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Огонь, конечно, они (боевики. — Прим. Лайфа) ведут, они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться", — сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Кроме того, добавил Басурин, силы ДНР вышли в посёлок Великая Новосёловка, смогли вклиниться в оборону противника между населёнными пунктами Авдеевка и Горловка, а также расширяют плацдарм.

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Ранее Лайф сообщал, что заблокированные на "Азовстали" украинские силовики просят об эвакуации в Турцию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, националистические батальоны больше не доверяют Киеву и не хотят выходить на подконтрольную Украине территорию.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Оксана Попова
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