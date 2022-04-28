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Опубликовано 28 апреля 2022, 17:14

Гутерриш провёл встречи с Зеленским и Кулебой в Киеве

Генсек ООН Антониу Гутерриш. © ТАСС / Владимир Астапкович

Генсек ООН Антониу Гутерриш. © ТАСС / Владимир Астапкович

Известно, что ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с главой Незалежной Владимиром Зеленским, а затем с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — подтвердил Хак.

Генсек ООН заявил, что организация поддерживает диалог России и Украины
Генсек ООН заявил, что организация поддерживает диалог России и Украины

Ранее стало известно, что ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По словам Гутерриша, вывоз жителей должен пройти так, чтобы никто не смог обвинить другую сторону в срыве.

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Анатолий Симоненко
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