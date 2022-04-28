Гутерриш провёл встречи с Зеленским и Кулебой в Киеве

Известно, что ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с главой Незалежной Владимиром Зеленским, а затем с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — подтвердил Хак.