Гутерриш провёл встречи с Зеленским и Кулебой в Киеве
Генсек ООН Антониу Гутерриш. © ТАСС / Владимир Астапкович
Известно, что ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
Генсек ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с главой Незалежной Владимиром Зеленским, а затем с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь в прошедшие часы встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", — подтвердил Хак.
Ранее стало известно, что ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По словам Гутерриша, вывоз жителей должен пройти так, чтобы никто не смог обвинить другую сторону в срыве.