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Опубликовано 28 апреля 2022, 15:15

Гутерриш: ООН вместе с РФ и Украиной прорабатывает вопрос эвакуации из Мариуполя

По словам генсека организации, вывоз жителей должен пройти так, чтобы никто не смог обвинить другую сторону в срыве.

ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш телеканалу CNN.

"В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Министерство обороны России и наши сотрудники. Они также находятся в контакте с властями Украины, чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого (эвакуации. Прим. Лайфа) не происходит", — сказал Гутерриш во время своего визита в Киев.

ООН сформировала команду по эвакуации гражданских с "Азовстали"
ООН сформировала команду по эвакуации гражданских с "Азовстали"

Напомним, что Россия неоднократно организовывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с "Азовстали", однако украинская стороны срывала их. Так, 25 апреля Минобороны РФ обвинило Украину в циничном срыве эвакуации мирных жителей с территории завода. Эта ситуация, по словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, наглядно показывает отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящихся на комбинате гражданских, к собственным гражданам.

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ТАСС / John Lamparski

Оксана Попова
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