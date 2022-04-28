Гутерриш: ООН вместе с РФ и Украиной прорабатывает вопрос эвакуации из Мариуполя
По словам генсека организации, вывоз жителей должен пройти так, чтобы никто не смог обвинить другую сторону в срыве.
ООН вместе с Москвой и Киевом работает над деталями эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш телеканалу CNN.
"В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Министерство обороны России и наши сотрудники. Они также находятся в контакте с властями Украины, чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого (эвакуации. — Прим. Лайфа) не происходит", — сказал Гутерриш во время своего визита в Киев.
Напомним, что Россия неоднократно организовывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с "Азовстали", однако украинская стороны срывала их. Так, 25 апреля Минобороны РФ обвинило Украину в циничном срыве эвакуации мирных жителей с территории завода. Эта ситуация, по словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, наглядно показывает отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящихся на комбинате гражданских, к собственным гражданам.
ТАСС / John Lamparski