Гутерриш: ООН вместе с РФ и Украиной прорабатывает вопрос эвакуации из Мариуполя

"В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Министерство обороны России и наши сотрудники. Они также находятся в контакте с властями Украины, чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого (эвакуации. — Прим. Лайфа) не происходит", — сказал Гутерриш во время своего визита в Киев.