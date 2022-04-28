Минобороны Румынии опровергло новости о переброске вооружений НАТО к границам Украины

При этом в ведомстве согласились, что на фейковом видео, распространённом в Сети, действительно показана техника США, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала этого года.

Министерство обороны Румынии опровергло сообщения о переброске военной техники НАТО к границам Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Мы сообщаем о новой фейковой новости, размещённой на различных онлайн-платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею о том, что колонна американских военных машин будет двигаться из Румынии на Украину", — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве согласились, что на видео действительно показана военная техника США, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала этого года. Кроме того, в Минобороны Румынии сообщили об учениях, проводимых военнослужащими союзных стран, поэтому такие колонны боевой техники, принадлежащие не только Америке, но и другим государствам, можно будет часто видеть "во время поездок между совместными тренировочными комплексами".