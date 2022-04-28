Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО

По словам премьера страны, это плохое предложение по ряду причин и вопрос о присоединении к Североатлантическому блоку не стоит выносить на голосование.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО.

Андерссон отметила, что это плохое предложение по ряду причин, а также выразила сомнение, что вопрос о присоединении к Североатлантическому блоку стоит выносить на референдум.

"Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить", — сказала она на пресс-конференции.