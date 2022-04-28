Правительство Швеции выступило против референдума о вступлении в НАТО
По словам премьера страны, это плохое предложение по ряду причин и вопрос о присоединении к Североатлантическому блоку не стоит выносить на голосование.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО.
Андерссон отметила, что это плохое предложение по ряду причин, а также выразила сомнение, что вопрос о присоединении к Североатлантическому блоку стоит выносить на референдум.
"Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить", — сказала она на пресс-конференции.
В то же время глава МИД Швеции обратила внимание на то, что политика безопасности государства определяется правительством после принятия решения в парламенте и этот конкретный вопрос редко выносится на референдум. Причём у большинства стран – членов НАТО его не было. Линде также подчеркнула, что референдум поляризует население, а это "выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию".
Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс.
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