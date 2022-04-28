Раненые бойцы в Донецке получили гуманитарную помощь от школьников Подмосковья

Военнослужащие поблагодарили учеников, а также отметили, что для них очень важна поддержка России и то, что страна не бросила их в такой ситуации.

В Донецк прибыла гуманитарная помощь, собранная подмосковными школьниками в рамках акции "Доброе дело", передаёт телеканал "360". Груз доставили в местные больницы, где проходят лечение российские контрактники и бойцы Народной милиции ДНР. Они поблагодарили за поддержку, отметив, что приятнее всего получать её от неравнодушных детей.

"Дети — это вообще святое. Это самое главное, когда они тебя поддерживают. Взрослые могут ругаться, скрипя зубами говорить слова поддержки, а дети — они искренние. Поэтому спасибо им большое. Мы всей России благодарны за то, что она нас не бросила", — отметил лейтенант из ДНР Дмитрий.

Он рассказал, что до службы работал обходчиком шахты, а за оружие взялся, чтобы защитить дом от нападения со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, ВСУ не считают людьми ни россиян, ни жителей Донбасса.

"Я был в Волновахе, там люди сидели в подвале. Они рассказали, что приехали украинские военные и заявили, что наступают войска и надо уходить в подвалы. Люди спустились, а они всё разграбили и ушли", — поделился военнослужащий.

При этом он отметил, что жители Киева и прочих украинских городов и районов просто не видели поведения украинской армии, иначе бы полностью поменяли отношение к ней. Его мнение поддержал и контрактник из Уфы, по словам которого, ВСУ использовали мирное население в качестве живого щита. При этом бойцы не оказывали жителям никакой помощи.

"Мы свою еду отдавали местному населению. Оставляли себе чуть-чуть, чтобы силы сберечь, потому что у них ничего не было. Где помощь Украины и гуманитарные конвои?" — задался вопросом контрактник, добавив, что ВСУ каждый раз отказывали жителям в просьбах организовать гуманитарные коридоры, поскольку не хотели терять "живое прикрытие".