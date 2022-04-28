Кадыров призвал командира украинских морпехов сдаться
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Таисия Боршигова
Глава Чечни записал длинное аудиообращение, в котором пристыдил Волынского за ранее записанное им видеопослание с просьбой провести процедуру эксфильтрации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале обратился к командиру 36-й украинской бригады морской пехоты Сергею Волынскому и призвал его сдаться.
Реакция Кадырова последовала после того, как Волынский записал видеообращение, адресованное мировым лидерам, дипломатам и папе римскому в надежде уговорить их применить к заблокированным на территории "Азовстали" бойцам процедуру эксфильтрации.
"Он всех обвиняет, всех лидеров... Не только обвиняет, но и призывает использовать какие-то 40-е годы... И ему даже не стыдно. Из-за него там они все находятся раненые. О чём он говорит, о чём думает?.. Ты, как крыса, забежал и не можешь вылезти. Поэтому и призываешь всех, чтобы помогли тебе. Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами", — высказался Кадыров.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заблокированные на "Азовстали" боевики прощупывают обстановку для попыток прорыва. Силы ДНР вышли в посёлок Великая Новосёловка, а также смогли вклиниться в оборону противника между населёнными пунктами Авдеевка и Горловка, добавил он.