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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 14:37
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Кадыров призвал командира украинских морпехов сдаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Таисия Боршигова

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © ТАСС / Таисия Боршигова

Глава Чечни записал длинное аудиообращение, в котором пристыдил Волынского за ранее записанное им видеопослание с просьбой провести процедуру эксфильтрации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале обратился к командиру 36-й украинской бригады морской пехоты Сергею Волынскому и призвал его сдаться.

Реакция Кадырова последовала после того, как Волынский записал видеообращение, адресованное мировым лидерам, дипломатам и папе римскому в надежде уговорить их применить к заблокированным на территории "Азовстали" бойцам процедуру эксфильтрации.

"Он всех обвиняет, всех лидеров... Не только обвиняет, но и призывает использовать какие-то 40-е годы... И ему даже не стыдно. Из-за него там они все находятся раненые. О чём он говорит, о чём думает?.. Ты, как крыса, забежал и не можешь вылезти. Поэтому и призываешь всех, чтобы помогли тебе. Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами", — высказался Кадыров.

Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал
Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заблокированные на "Азовстали" боевики прощупывают обстановку для попыток прорыва. Силы ДНР вышли в посёлок Великая Новосёловка, а также смогли вклиниться в оборону противника между населёнными пунктами Авдеевка и Горловка, добавил он.

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Анатолий Симоненко
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