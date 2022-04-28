Кадыров призвал командира украинских морпехов сдаться

"Он всех обвиняет, всех лидеров... Не только обвиняет, но и призывает использовать какие-то 40-е годы... И ему даже не стыдно. Из-за него там они все находятся раненые. О чём он говорит, о чём думает?.. Ты, как крыса, забежал и не можешь вылезти. Поэтому и призываешь всех, чтобы помогли тебе. Выйди, сдайся. Если не хочешь сдаться, давайте выпустим мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами и медикаментами", — высказался Кадыров.