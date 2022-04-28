Басурин допустил, что на "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал

Представитель ДНР считает, что команда ООН по эвакуации гражданских лиц с территории завода как раз преследует цель спасти "действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться".

Среди украинских бойцов, заблокированных на заводе "Азовсталь", может находиться бывший генерал Канадской армии. Такое мнение высказал в эфире Первого канала представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мелькала такая информация о том, что там (на заводе "Азовсталь". — Прим. Лайфа) может находиться один из бывших генералов Канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было заявление Минобороны Канады о том, что данный генерал написал заявление, что он увольняется из армии и переезжает на Украину", — сказал он.

Также Басурин считает, что команда ООН по эвакуации гражданских лиц с территории завода как раз преследует цель спасти "действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться".