Международная организация не пытается объективно проанализировать ситуацию в Незалежной и закрывает глаза на преступления ВСУ против мирных граждан, уточнила дипломат.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет аргументирует фейками свою позицию по военным преступлениям на Украине, допуская необоснованный, обвинительный перекос в адрес России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Верховный комиссар [ООН по правам человека Мишель Бачелет] и вверенное ей управление пока не способны самостоятельно и взвешенно осмыслить и проанализировать ситуацию, опираясь при этом на неопровержимые факты и доказательства, которые предоставляются в том числе российской стороной", — отметила дипломат.

Она добавила, что представитель ООН в заявлениях вскользь упоминает о преступлениях украинских военных против мирного населения. Однако их реальный масштаб чудовищен, о чём говорят сами пострадавшие от злодеяний ВСУ. И этому есть неопровержимые документальные свидетельства, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России призвала Бачелет и её секретариат опираться в выводах только на проверенную информацию, следовать принципам объективности и беспристрастности, а также перестать использовать домыслы, фейки, срежиссированные постановки в качестве аргументации.