Захарова назвала западные СМИ соучастниками преступления в Буче

По её мнению, журналисты должны были проверить материалы на достоверность, прежде чем публиковать их как вердикт виновности российской стороны.

Западные СМИ виновны не только в распространении фейков и дезинформации по поводу событий в Буче, но и в том, что они выступили соучастниками преступлений, которые были совершены в городе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я обвиняю западные СМИ, и прежде всего американские, в соучастии в преступлении в городе Буча. Очевидно, что это страшный преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и, конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода", — считает Захарова.

Она отметила, что иностранные политики и СМИ начали публиковать материалы из Бучи "как вердикт виновности" России, даже не проверив их достоверность. Поэтому именно они несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом, убеждена Захарова. По её мнению, было представлено достаточно фактов, доказывающих невиновность российской стороны. В данный момент необходимо разобраться в обвинениях со стороны Незалежной и выяснить, могли ли быть замешаны в произошедшем западные спецслужбы. По словам дипломата, коллективный "Вашингтон, Лондон и Брюссель" нередко спонсирует подобные провокации.