"Звонил ему вчера": Капелло назвал очень хорошим другом умершего футбольного агента Райолу
Он работал с целым рядом знаменитых игроков, таких как Златан Ибрагимович, Павел Недвед, Поль Погба, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма.
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал очень хорошим другом умершего агента Мино Райолу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
О смерти Райолы стало известно в четверг. В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких.
"О боже... Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким", — сказал Капелло.
54-летний Райола работал с целым рядом знаменитых футболистов. В число его клиентов входили швед Златан Ибрагимович, чех Павел Недвед, француз Поль Погба, итальянцы Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Марио Балотелли, армянин Генрих Мхитарян и норвежец Эрлинг Холанд.
ТАСС / АР / Ivan Sekretarev