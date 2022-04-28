"Звонил ему вчера": Капелло назвал очень хорошим другом умершего футбольного агента Райолу

Он работал с целым рядом знаменитых игроков, таких как Златан Ибрагимович, Павел Недвед, Поль Погба, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма.

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал очень хорошим другом умершего агента Мино Райолу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

О смерти Райолы стало известно в четверг. В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких.

"О боже... Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким", — сказал Капелло.