ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 12:24

"Звонил ему вчера": Капелло назвал очень хорошим другом умершего футбольного агента Райолу

Он работал с целым рядом знаменитых игроков, таких как Златан Ибрагимович, Павел Недвед, Поль Погба, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумма.

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал очень хорошим другом умершего агента Мино Райолу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

О смерти Райолы стало известно в четверг. В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких.

"О боже... Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким", — сказал Капелло.

СМИ: Умер известный футбольный агент Мино Райола
СМИ: Умер известный футбольный агент Мино Райола

54-летний Райола работал с целым рядом знаменитых футболистов. В число его клиентов входили швед Златан Ибрагимович, чех Павел Недвед, француз Поль Погба, итальянцы Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма и Марио Балотелли, армянин Генрих Мхитарян и норвежец Эрлинг Холанд.

BannerImage

ТАСС / АР / Ivan Sekretarev

Роман Фейгин
  • Новости
  • Фабио Капелло (футбольный тренер)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar