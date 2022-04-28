Под Белгородом гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины

По словам волонтёров, среди них был только один вооружённый человек — сопровождающий. У остальных не было ничего, кроме бронежилетов и касок.

Под Белгородом в населённом пункте Журавлёвка 27 апреля гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. О произошедшем волонтёры сообщили РИА "Новости".

Добровольцы возвращались из Харьковской области, куда они возили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией "Внуки". По словам представителя организации Алёны Березовской, украинские военнослужащие видели, как российские волонтёры несколько часов общались с жителями региона и разгружали гуманитарные грузы. На обратном пути по ним открыли огонь, несколько снарядов попало в жилые дома.

"Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя в нашей делегации из вооружённых людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски", — подчеркнула волонтёр.