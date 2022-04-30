ВС России сбили 18 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Смерч"

Были уничтожены в том числе три ударных дрона Bayraktar TB2 турецкого производства.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 18 украинских дронов над населёнными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога. Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, были уничтожены в том числе три ударных беспилотника Bayraktar TB2. Также сбиты два украинских реактивных снаряда систем залпового огня "Смерч" — над Горловкой в ДНР и Снежковкой Харьковской области.