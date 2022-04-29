Посол РФ Келин заявил, что Лондон не обращался к Москве по поводу пленных наёмников
Дипломат добавил, что всё больше британцев "оставляют свой след на Украине", поэтому его удивляет то, что Британия не направляла запросы по поводу освобождения своих граждан.
Власти Британии не обращались в российское посольство по теме попавших в плен или пропавших без вести на Украине британских граждан. Об этом рассказал посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
"Контактов на этот счёт по линии посольства не было", — пояснил Келин в беседе с ТАСС.
Дипломат добавил, что сейчас всё больше британцев "оставляют свой след на Украине". Поэтому посол удивился тому, что Лондон не обращается к Москве по поводу освобождения своих граждан или получения данных о том, что с ними произошло.
Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Британии выступила за поставку танков и самолётов Украине. Также министр иностранных дел Соединённого Королевства считает, что нужно, насколько это возможно, отказываться от импорта российского газа.
ТАСС / Таисия Воронцова