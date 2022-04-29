"Получается, нас обманывали": Боец ВСУ признался, что боялся попасть в плен из-за "страшилок" про российских военных

Когда бойца ВСУ всё-таки задержали, к его удивлению, отношение военнослужащих РФ оказалось совсем другим.

Украинский военнослужащий признался, что боялся попасть в плен из-за "страшилок" про российских военных. Видео © Telegram / SHOT

Пленный украинский военный рассказал, как командование и сослуживцы запугивали его и предупреждали, что к российским военным в плен лучше не попадать. Кадры допроса бойца ВСУ опубликовал телеграм-канал SHOT.

Николай Гавриляк несколько месяцев скрывался от "кровожадных" российских военных после того, как его подразделение было разбито. Мужчина боялся попасть в плен из-за "ужасов", которые ему рассказывали боевые товарищи.

"Сказали, если в плен попадёшь, тебя могут расстрелять, порезать, кожу снимут... Домой не попадёшь типа. Чтоб, если что, я мог пристрелиться на месте. Но я этого не сделал, потому что я знаю, что меня дома семья ждёт", — поведал боец.

Позже военнослужащего всё же задержали. И, к его удивлению, отношение российских военных оказалось совсем другим. По словам пленного украинца, кормят его несколько раз в день и даже дают сигареты, а также спокойно общаются с ним и обещают, что при первой возможности мужчина отправится домой к семье. Николай также призвал сослуживцев, которые прячутся и опасаются попасть в плен, не бояться и без страха за жизнь складывать оружие.