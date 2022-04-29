Киев сознательно затягивал переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта, исполняя инструкции Запада, напомнил глава МИД.

Специальная военная операция России на Украине завершится только после достижения всех поставленных задач. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал телеканалу Al Arabiya.

"Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", — ответил он на вопрос о том, стоит ли ожидать символичный финал "Операции Z" к 9 Мая.

Глава МИД подчеркнул, что переговоры с Украиной ни к чему не привели, так как киевские власти непоследовательны и выполняют инструкции Запада о затягивании процесса. Он также добавил, что Незалежная могла бы получить гарантии безопасности от группы государств, в которую входят постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция. Но с определёнными ограничениями — они не могут касаться Крыма и республик Донбасса. Изначально переговорщики Киева с этим согласились на встрече в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения, напомнил Лавров.