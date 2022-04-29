Лавров назвал условие достижения серьёзного результата на переговорах с Украиной

По его словам, в этом случае Незалежная получила бы гарантии безопасности от ряда стран и Москва не выступала бы против такого сценария.

Переговоры России и Украины могли бы значительно продвинуться при честности и добросовестности Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Если бы они были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран. Мы не имели ничего против этого", — сказал глава МИД РФ.