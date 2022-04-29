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Опубликовано 29 апреля 2022, 18:57

Лавров назвал условие достижения серьёзного результата на переговорах с Украиной

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Recep Tayyip Erdoğan

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Recep Tayyip Erdoğan

По его словам, в этом случае Незалежная получила бы гарантии безопасности от ряда стран и Москва не выступала бы против такого сценария.

Переговоры России и Украины могли бы значительно продвинуться при честности и добросовестности Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Если бы они были честными и добросовестными переговорщиками, мы могли бы постепенно значительно продвинуться в переговорном процессе, и Украине были бы даны гарантии безопасности от ряда стран. Мы не имели ничего против этого", — сказал глава МИД РФ.

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В Кремле сочли Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом

Ранее президент России Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной. Киев отошёл от своих договорённостей в Стамбуле, и теперь требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки условий, отметил российский лидер.

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Андрей Бражников
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