Вооружённые формирования прикрываются мирными жителями как живым щитом и продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжёлого вооружения, отметили в МО РФ.

Начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где находятся более ста гражданских.

"В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)", — сказал Мизинцев.

По его словам, украинские вооружённые формирования прикрываются мирными жителями как живым щитом и продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжёлого вооружения.