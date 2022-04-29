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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 18:49
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Украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Святогорска

Вооружённые формирования прикрываются мирными жителями как живым щитом и продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжёлого вооружения, отметили в МО РФ.

Начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где находятся более ста гражданских.

"В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры. В обители находятся более 100 гражданских лиц (священнослужители, послушники, беженцы)", — сказал Мизинцев.

По его словам, украинские вооружённые формирования прикрываются мирными жителями как живым щитом и продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжёлого вооружения.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что Киев обстреливает город Лиман с целью обвинить ВС России. Такие действия в очередной раз доказывают, что властям Украины безразличны жизни мирных людей и "чужды нормы международного гуманитарного права", отметили в ведомстве.

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Николь Вербер
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