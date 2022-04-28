Минобороны РФ: Киев обстреливает город Лиман с целью обвинить ВС России

Такие действия в очередной раз доказывают, что властям Украины безразличны жизни мирных людей и "чужды нормы международного гуманитарного права", отметили в ведомстве.

ВСУ на территории Донецкой Народной Республики ведут обстрелы города Лимана с целью обвинить в ударах российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В городе Лимане подразделения ВСУ с окраин населённого пункта обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъёмку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник подчеркнул, что такие бесчеловечные действия и провокации в очередной раз доказывают, что украинским властям безразличны жизни мирных людей, а также "чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права".