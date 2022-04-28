Минобороны РФ: Киев обстреливает город Лиман с целью обвинить ВС России
Такие действия в очередной раз доказывают, что властям Украины безразличны жизни мирных людей и "чужды нормы международного гуманитарного права", отметили в ведомстве.
ВСУ на территории Донецкой Народной Республики ведут обстрелы города Лимана с целью обвинить в ударах российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Лимане подразделения ВСУ с окраин населённого пункта обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъёмку разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", — сказал Мизинцев.
Генерал-полковник подчеркнул, что такие бесчеловечные действия и провокации в очередной раз доказывают, что украинским властям безразличны жизни мирных людей, а также "чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права".
Ранее в Минобороны заявили, что Украина планирует обвинить Россию в убийстве мирных жителей в Лисичанске. Тела убитых украинских военных, накануне обстрелянных своей же армией по ошибке, переодевают в гражданское и свозят к рынку. Авторы постановочных кадров уже прибыли на новое "место работы".
ТАСС / Бобылев Сергей