"Я ему горло перерезал": Бывший айдаровец сделал шокирующее признание об убийствах бойцов нацбата сослуживцами

Экс-военнослужащий также пояснил, что никакого наказания для таких преступников не было, солдат спокойно мог продолжить службу.

Бывший боец батальона Денис Сероус, осуждённый в России за распространение наркотиков, рассказал, что бойцы украинского нацбатальона "Айдар" якобы могли в ссоре убить сослуживца, причём такие дела успешно заминались.

"Один пошёл с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: "А где он?" — "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Пошли, посмотрели — действительно лежит", — рассказал Денис Сероус в беседе с РИА "Новости".

Осуждённый также пояснил, что никакого наказания для убийцы не последовало, боец спокойно продолжал службу. Он также вспомнил ещё про один шокирующий случай, произошедший в 2015 году в Лисичанске. Тогда боевик "Айдара" с позывным Авиатор должен был выступить в Киеве на суде против бойца по фамилии Радченко с позывным Рубеж — того обвиняли в незаконном хранении оружия. В итоге выступить перед служителями Фемиды Авиатору не довелось. Бойцы начали ссориться, стрелять друг в друга, а кто-то даже кинул гранату. Сероус потом увидел тело несостоявшегося свидетеля.

"Меня связали сначала, руки скотчем, посадили, потом отпустили, как говорится: ну, иди посмотри, мёртвый. Я поднялся, Рубеж мне говорит: "Иди-иди, смотри, вон он лежит", — рассказал он. По его словам, на место убийства Авиатора приезжали полицейские, но серьёзного расследования не было, гибель боевика оформили как самоубийство.