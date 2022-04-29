"Я ему горло перерезал": Бывший айдаровец сделал шокирующее признание об убийствах бойцов нацбата сослуживцами
Экс-военнослужащий также пояснил, что никакого наказания для таких преступников не было, солдат спокойно мог продолжить службу.
Бывший боец батальона Денис Сероус, осуждённый в России за распространение наркотиков, рассказал, что бойцы украинского нацбатальона "Айдар" якобы могли в ссоре убить сослуживца, причём такие дела успешно заминались.
"Один пошёл с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: "А где он?" — "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Пошли, посмотрели — действительно лежит", — рассказал Денис Сероус в беседе с РИА "Новости".
Осуждённый также пояснил, что никакого наказания для убийцы не последовало, боец спокойно продолжал службу. Он также вспомнил ещё про один шокирующий случай, произошедший в 2015 году в Лисичанске. Тогда боевик "Айдара" с позывным Авиатор должен был выступить в Киеве на суде против бойца по фамилии Радченко с позывным Рубеж — того обвиняли в незаконном хранении оружия. В итоге выступить перед служителями Фемиды Авиатору не довелось. Бойцы начали ссориться, стрелять друг в друга, а кто-то даже кинул гранату. Сероус потом увидел тело несостоявшегося свидетеля.
"Меня связали сначала, руки скотчем, посадили, потом отпустили, как говорится: ну, иди посмотри, мёртвый. Я поднялся, Рубеж мне говорит: "Иди-иди, смотри, вон он лежит", — рассказал он. По его словам, на место убийства Авиатора приезжали полицейские, но серьёзного расследования не было, гибель боевика оформили как самоубийство.
Ранее бывший боец "Айдара" заявил, что ВСУ специально обстреляли Святогорский монастырь. По его словам, в результате атаки, предположительно, погибли двое. Украинский националист сложил оружие и перешёл на сторону России.
ТАСС / Александр Река